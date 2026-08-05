Morador de Mandaguari é preso em flagrante por furto de fios na zona rural...
Um homem de 25 anos foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (4), acusado de furtar fios de uma propriedade localizada na Estrada...
Formação de ciclone extratropical reforça temporais e ventos fortes no Paraná
(Simepar) Nesta quarta-feira (5), a intensificação de um centro de baixa pressão sobre os países vizinhos aumenta a instabilidade sobre o Paraná, favorecendo a...
Caminhão tomba e atinge pedestres em Mauá da Serra
No dia 04 de agosto, por volta das 15:45, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a um sinistro do tipo tombamento seguido de atropelamento...
Acidente envolvendo viatura da PM deixa três feridos
Um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar e um veículo de passeio foi registrado na manhã desta terça-feira (04 de agosto), na região...
Vídeo mostra colisão entre dois caminhões em trevo da BR-376, em Apucarana
Um acidente envolvendo dois caminhões no trevo de acesso a Novo Itacolomi, foi registrado no trevo da BR-376, em Apucarana, e o momento da...
Suspeito foge da PM, joga motocicleta contra viatura e é preso após perseguição em...
Um homem de 37 anos foi preso na tarde de segunda-feira (3), em Kaloré, após uma perseguição policial que mobilizou equipes da Polícia Militar...