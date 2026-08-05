Formação de ciclone extratropical reforça temporais e ventos fortes no Paraná

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(Simepar) Nesta quarta-feira (5), a intensificação de um centro de baixa pressão sobre os países vizinhos aumenta a instabilidade sobre o Paraná, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva e temporais localmente fortes. As primeiras precipitações são observadas durante a manhã nas regiões Oeste e Sudoeste, avançando para as demais áreas do estado antes do meio-dia. Ao longo da tarde, as instabilidades se intensificam, especialmente sobre o Leste, mantendo condições para temporais localizados. Durante a noite, uma nova intensificação da chuva é esperada sobre o Oeste e o Sudoeste, com temporais que devem persistir durante a madrugada.
Quinta-feira (6): Ao longo do dia, observa-se o inicio da formação de um ciclone extratropical, sistema que intensifica a instabilidade atmosférica e favorece a ocorrência de temporais dispersos em todas as regiões do Paraná. As rajadas de vento também ganham destaque, com intensificação progressiva, especialmente sobre o setor leste do estado durante a tarde, onde são esperados valores superiores a 50 km/h.
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