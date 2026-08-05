Caminhão tomba e atinge pedestres em Mauá da Serra

359
No dia 04 de agosto, por volta das 15:45, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a um sinistro do tipo tombamento seguido de atropelamento no km 305 da BR-376, em Mauá da Serra.
O acidente envolveu uma carreta com placas de Paranaguá (PR), carregada com glicerina. Após perder o controle, o veículo tombou sobre o acostamento e deslizou por alguns metros, no momento dois pedestres que por ali caminhavam foram atingidos, um homem de 36 anos foi socorrido em estado grave e transportado pelo serviço aeromédico do SAMU até a cidade de Londrina (PR), já o outro pedestre, homem, ainda não identificado, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.
O condutor da carreta, 59 anos, morador de Umuarama (PR), chegou a ser socorrido pela equipe de resgate da Concessionária Motiva, porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.
A pista no sentido Mauá da Serra – Ortigueira ficou totalmente interditada entre as 15:45 e as 18:10, após foi liberada uma faixa, permanecendo com bloqueio parcial até o momento.
As causas do acidente serão analisadas em Laudo Pericial de Sinsitro de Trânsito pela PRF.
Fonte PRF
Compartilhar