Mestre Muniz e alunos participam de exame de faixa preta e faixa preta graus

No dia 09/12/2022 aconteceu no Edhucca (Escola de Desenvolvimento Humano “Casa do Caminho”), situado na cidade de Apucarana, o exame para a faixa preta e para faixas preta graus, evento este que teve início às 20h e terminou às 03h45 do dia 10/12/2022.

Neste exame participaram atletas de Mandaguari juntamente com seus professores e também atletas de outras cidades do Vale do Ivaí.

Da cidade de Mandaguari foram agraciados com a faixa preta e o título de professor os atletas Pedro Augusto Muniz, Erick Vilanova e Keven Rosada, ambos alunos do professor Muniz.

Também foram agraciados com a faixa preta e título de professor os atletas Denilson e Bruno, ambos alunos do mestre José Correia e receberam mais um grau na faixa preta, os professores Edilson e Batista e, após 12 anos no 4⁰ grau da faixa preta, recebem por mérito e reconhecimento por seus trabalhos e esforços, o 5⁰ grau ba faixa preta o professor Muniz (Mandaguari) e professor E#dson (apucarana) , que passam a serem chamados e reconhecidos por toda a Associação de Kung Fu Wushu de mestre Wanderlei Muniz de Oliveira e mestre Edson Pedersoli.

Com alegria e muita emoção estes acontecimentos foram comemorados no dia 11/12/2022 no ginásio Áureo Caixote na cidade de Apucarana, onde aconteceu o último aulão do ano de 2022, contando com a presença de todos os formandos, professores do estilo, alunos e o presidente da Associação Shizuka de Kung Fu Wushu, o mestre Waldenir dos Santos e o vice presidente mestre José Correia.

O evento contou com a presença de atletas de todas as cidades onde o Kung Fu Wushu Shizuka é desenvovido dentro do Paraná e na cidade de Presidente Prudente em São Paulo.