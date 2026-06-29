Menor de 16 anos é surpreendido pilotando moto irregular no centro de Jandaia do Sul

Durante patrulhamento na noite de domingo (28), a Polícia Militar apreendeu uma motocicleta conduzida por um adolescente de 16 anos no Centro de Jandaia do Sul, após constatar irregularidades relacionadas ao condutor e ao veículo.
Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento pela Rua Luiz Vignoli quando avistou uma motocicleta sendo conduzida por um indivíduo com aparência de ser menor de idade. Diante da fundada suspeita, os policiais realizaram a abordagem e identificaram o condutor como um adolescente de 16 anos.
Em consulta aos sistemas, foi constatado que o jovem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nem Permissão para Dirigir (PPD). Durante a fiscalização da motocicleta, os policiais verificaram ainda que o silenciador do escapamento estava ineficiente ou inoperante, configurando infração de trânsito.
Como as irregularidades não puderam ser regularizadas no local, a motocicleta foi recolhida e encaminhada ao pátio do Detran. Também foram lavrados os autos de infração de trânsito cabíveis.
Após receber as orientações da equipe policial, o adolescente foi liberado no local.
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