Casal é rendido por criminosos encapuzados e tem carro, dinheiro e joias roubados em Arapongas

Um casal viveu momentos de terror durante um assalto a uma residência na noite de domingo (28), no bairro Hermínio e Maria, em Arapongas. Dois criminosos armados, encapuzados e usando coletes balísticos invadiram o imóvel, renderam as vítimas e fugiram levando um carro, dinheiro, joias e outros pertences.
De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 22h35. O morador relatou que estava em casa com a esposa quando ambos foram surpreendidos pelos assaltantes, que vestiam roupas escuras, utilizavam luvas, capuzes e portavam armas de fogo.
Após anunciar o roubo, os criminosos amarraram o casal em um dos cômodos da residência. As vítimas informaram que os assaltantes permaneceram cerca de 20 minutos no imóvel enquanto recolhiam os objetos de valor.
Na fuga, a dupla levou um Toyota Corolla branco, um televisor de 42 polegadas, joias da moradora e aproximadamente R$ 2 mil em dinheiro. Até o momento, o veículo não havia sido localizado.
Equipes da Polícia Militar realizaram diligências na tentativa de encontrar os autores e recuperar os bens roubados, porém nenhum suspeito foi preso.
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