Adolescente de 14 anos denuncia agressão da mãe após se recusar a ir à missa em São Pedro do Ivaí

Uma adolescente de 14 anos procurou ajuda do pai após relatar ter sido agredida pela própria mãe na noite de domingo (28), em São Pedro do Ivaí. O caso foi registrado pela Polícia Militar como lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar.
De acordo com a PM, a equipe policial foi acionada pela Central de Operações e, ao chegar ao endereço, fez contato com o pai da adolescente, de 34 anos. Ele informou que a filha havia comparecido à sua residência pedindo ajuda e relatando que teria sido agredida pela mãe com um pedaço de fio.
Em conversa com os policiais, a adolescente confirmou a versão apresentada pelo pai. Segundo ela, a agressão provocou uma pequena lesão na face, ao lado do olho esquerdo. A jovem ainda afirmou que o episódio ocorreu porque ela não queria comparecer à missa.
Diante da situação, o pai foi orientado sobre os procedimentos legais cabíveis. A adolescente permaneceu sob os cuidados do genitor até o dia seguinte.
O Conselho Tutelar foi acionado e a conselheira de plantão foi informada sobre o caso. Em seguida, a equipe policial realizou patrulhamento na tentativa de localizar a mãe da adolescente, mas ela não foi encontrada.
O caso deverá ser acompanhado pelas autoridades competentes.
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