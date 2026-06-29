Adolescente de 14 anos denuncia agressão da mãe após se recusar a ir à missa em São Pedro do Ivaí

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Uma adolescente de 14 anos procurou ajuda do pai após relatar ter sido agredida pela própria mãe na noite de domingo (28), em São Pedro do Ivaí. O caso foi registrado pela Polícia Militar como lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar.
De acordo com a PM, a equipe policial foi acionada pela Central de Operações e, ao chegar ao endereço, fez contato com o pai da adolescente, de 34 anos. Ele informou que a filha havia comparecido à sua residência pedindo ajuda e relatando que teria sido agredida pela mãe com um pedaço de fio.
Em conversa com os policiais, a adolescente confirmou a versão apresentada pelo pai. Segundo ela, a agressão provocou uma pequena lesão na face, ao lado do olho esquerdo. A jovem ainda afirmou que o episódio ocorreu porque ela não queria comparecer à missa.
Diante da situação, o pai foi orientado sobre os procedimentos legais cabíveis. A adolescente permaneceu sob os cuidados do genitor até o dia seguinte.
O Conselho Tutelar foi acionado e a conselheira de plantão foi informada sobre o caso. Em seguida, a equipe policial realizou patrulhamento na tentativa de localizar a mãe da adolescente, mas ela não foi encontrada.
O caso deverá ser acompanhado pelas autoridades competentes.

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