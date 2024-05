Menor “dá trabalho” após furtar moto em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 14h36 desta quinta-feira (30) na Rua José de Souza Cavalcante, Nova Jandaia.

Conforme a PM, no local havias várias pessoas que relataram que a motocicleta HONDA/CG 160 TITAN, de cor azul, acabará de ser furtada e que autor do furto seria a pessoa de XXX e que o mesmo chegou com uma bicicleta vermelha e a abandou a mesma no local para furtar a motocicleta.

O indivíduo já é conhecido da equipe policial e a equipe então foi até um sítio onde o autor tomou sentido, pouco tempo após foi recebida uma ligação onde foi informado que XXX tinha retornado ao local do furto para reaver sua bicicleta de cor vermelha que tinha ficado no local, porém não a localizou e estaria indo sentido a sua residência quando foi abordado pela equipe RPA de Jandaia do Sul que deu voz de apreensão ao autor do furto e então deslocou até o sítio onde estava a equipe extra jornada tentando localizar a motocicleta.

Foi logrado êxito em localizar a motocicleta escondida em uma moita de bambu sem os dois retrovisores e com a placa da mesma cortada.

Por ser menor de idade e estar próximo a sua residência, a equipe deslocou então para o local e fez contato com o pai do autor que acompanhou a ocorrência.

Já durante o deslocamento XXX começou a chutar o camburão da viatura sem parar danificando o mesmo. Ao chegar na delegacia, começou a xingar e ameaçar os policiais dizendo que ia matar os mesmos quando estiverem de folga.

Ainda conforme a PM, XXX se jogava no chão da delegacia sendo tudo isso na presença de seu genitor e da vítima do furto, foi necessário uso de algemas conforme súmula vinculante número 11 do STF haja visto que o mesmo apresentava riscos a integridade física dele e da equipe e que XXX estava fora de controle.