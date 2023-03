Menino vítima de acidente com ônibus da APAE recebe alta

Vitor Murilo da Silva Costa, de 11 anos, mais uma vítima do grave acidente entre trem e ônibus da Apae de Jandaia do Sul, recebeu alta hospitalar. Ele estava internado no Hospital da Providência, em Apucarana, desde o dia do acidente que causou a morte de três pessoas e deixou 25 feridos. De acordo com o Departamento Municipal de Saúde de Jandaia ainda restam seis pessoas internadas.