Marumbi: Disparo de Arma de Fogo em via pública

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar às 21h de segunda-feira (4)

Os policiais foram informados que na Rua Pedro Franco havia ocorrido um disparo de arma de fogo. No local a pessoa de yyyy, procurou a equipe relatando que havia discutido com sua mãe e logo após saiu e, quando estava passando em frente ao bar onde estava a pessoa de xxxx, que é filho da dona do Bar, perguntou a xxxx se estava bonito o que ele estava assistindo, se referindo a briga que teve com a mãe, iniciando ali uma discussão, relata ainda que xxxxx pegou em sua saveiro uma arma e colocou na cinta, que yyyyyy então tacou uma pedra em xxxxx que sacou da arma momento que yyyyyy saiu correndo e escutou que xxxxxx efetuou um disparo, que em seguida xxxxxx entrou em sua camionete e tomou rumo ignorado, que o disparo não atingiu ninguém e não foi encontrado capsula de munição no local.

Foi realizado patrulhamento no município, mas o autor não foi localizado, sendo abordado a pessoa de —————–, 38 anos, que é filho de criação de xxxxxx, o mesmo relatou que não estava no local mais tinha ficado sabendo do ocorrido, e estava procurando por xxxxxx, que até aquele momento não sabia que xxxxxx possuía uma arma, e estava preocupado pelo fato de não conseguir localizar o pai.

A equipe realizou patrulhamento nos locais informados, bem como em todo município, porém sem êxito até o momento em localizar o autor do disparo.

(Os nomes foram ocultados pela Polícia Militar)