Marumbi: Após ficar sem energia, morador descobre que furtaram transformador

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Marumbi nesta quarta-feira (12).

Conforme a PM, a equipe policial foi solicitada pelo senhor XXXX, que passou relatar ter constatado furto de um transformador de rede elétrica. Conforme descreveu, na noite anterior o notou falta de energia em sua propriedade e pela manhã verificou que do poste adjacente a Rodovia Estadual PR-466, o transformador havia sido danificado.

A equipe policial se dirigiu até o local e constatou além do dano causado a rede, a proteção externa do transformador estava caído ao pé do poste, sendo que o mecanismo interior fora subtraído.

Para os devidos fins fora confeccionado e o solicitante foi orientado quanto aos procedimentos a serem adotados.

.