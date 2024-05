Mais de 50 produtores de todo o país participam da 3ª Edição do Festival da Cachaça

Idealizado pela Associação dos Produtores de Cachaça de Jandaia do Sul, o festival em sua terceira edição reuniu mais de 50 produtores de cachaça de todo o país com cachaças premiadas tanto ao nível nacional quanto internacional.

Durante todos os três dias, 17, 18, 19 de maio os visitantes poderão degustar deliciosas cachaças, além de acessar a praça de alimentação e assistir shows de nível nacional nos finais da noite. Haverá ainda palestras e concurso da melhor cachaça.

Os expositores de Jandaia do Sul são a Jamel que é mais antiga empresa que trabalha com o produto no município, comercializando em todo o país e no exterior, a cachaça Estancia Moretti e Cachaça Companheira que produzem de forma artesanal varias cachaças entre elas algumas premiadas internacionalmente.

Na abertura oficial varias autoridades estiverem presentes, entre elas o prefeito Lauro Junior acompanhado da Primeira Dama Stella Silva, os organizadores do evento, Sr. Ezio Missiato e Ariane Missiato da cachaça Jamel, Sr. Natanael Bonicontro da Cachaça Companheira, Sr. Luis Carlos Moretti da Estância Moretti e da Associação dos Produtores de Cachaça de Jandaia do Sul Sra. Rosangela Villar Moretti.

Estiveram ainda presentes diversas autoridades do estado representando o Governador Ratinho Junior, o sub chefe da casa civil Lucio Tasso, o secretário de Turismo Marcio Nunes, o secretário da Saúde Beto Preto, o deputado federal Felipe Francischini e o deputado estadual Do Carmo, vereadores, representantes dos e entidades e clubes de serviço, Policia Militar, Civil e Corpo de bombeiros.

Durante o evento, o prefeito Lauro Junior assinou a ordem de serviço para duas grandes obras no município que contemplam a construção da Avenida da Amizade que dará acesso ao novo Campus da Universidade Federal do Estado do Paraná (UFPR), obra orçada em mais de R$ 7 milhões em parceria com o governo do estado; e também a obra que liga o Bairro Guadalajara e o Jardim Rebouças, orçada em R$ 700 mil com recursos do deputado federal Felipe Francischini.

Após a cerimônia de abertura oficial do evento, as autoridades visitaram os standes para conhecer os produtos e seus expositores, neste sábado (18) a visitação começara a partir das 13 horas e haverá show com Maria Cecilia e Rodolfo e Bruna Viola e no domingo (19) o Festival da Cachaça começa a partir das 11 horas.

