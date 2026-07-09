Morre Bonnie Tyler, voz de “Total Eclipse of the Heart”, aos 75 anos

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A música internacional está de luto. Morreu aos 75 anos a cantora galesa Bonnie Tyler, dona de uma das vozes mais marcantes do pop e do rock mundial. A informação foi confirmada pela família nesta quinta-feira (9), por meio de um comunicado oficial.
Segundo a nota, a artista morreu de forma inesperada durante a noite, em um hospital de Portugal, onde estava em tratamento de uma doença. Familiares e integrantes de sua equipe afirmaram estar “de coração partido” com a perda e pediram respeito à privacidade neste momento de luto.
Nascida como Gaynor Hopkins, no País de Gales, Bonnie Tyler construiu uma carreira de sucesso iniciada na década de 1970, mas alcançou fama mundial nos anos 1980 com o clássico “Total Eclipse of the Heart”, um dos maiores sucessos da música pop de todos os tempos. A canção liderou as paradas em diversos países e se tornou um verdadeiro hino da década.
Além desse sucesso, Tyler também eternizou músicas como “Holding Out for a Hero”, “It’s a Heartache” e “Lost in France”, consolidando-se como uma das artistas mais influentes de sua geração. Sua voz rouca e potente, característica marcante de sua carreira, surgiu após uma cirurgia nas cordas vocais e acabou se tornando sua principal assinatura artística.
Mesmo após o auge comercial, Bonnie Tyler permaneceu em atividade, realizando turnês internacionais e lançando novos trabalhos. Em 2013, representou o Reino Unido no Festival Eurovisão da Canção e continuou sendo reverenciada por fãs de diferentes gerações.
A morte da cantora encerra uma trajetória de quase cinco décadas de carreira, deixando um legado de canções que atravessaram gerações e continuam entre as mais lembradas da história da música internacional.
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