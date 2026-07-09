Mulher capota carro do noivo no Contorno Norte de Apucarana
Uma jovem de 27 anos viveu momentos de tensão ao sofrer um grave acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira (9), no Contorno Norte...
Morre Bonnie Tyler, voz de “Total Eclipse of the Heart”, aos 75 anos
A música internacional está de luto. Morreu aos 75 anos a cantora galesa Bonnie Tyler, dona de uma das vozes mais marcantes do pop...
Paulinho Salvador aniversariando
O professor maestro da Fanfarra Cívico Militar está de aniversário nesta quinta-feira (9). Amigos, alunos e familiares enviam parabéns. .
Homem invade loja de veículos, danifica câmera de segurança e foge em Cambira
Um estabelecimento comercial foi alvo de uma invasão na madrugada desta quinta-feira (9), na Avenida Paraná, região central de Cambira. A ocorrência mobilizou equipes...
Mulher denuncia agressão do companheiro e relata que filho foi atingido durante violência em...
Uma mulher de 21 anos denunciou ter sido vítima de violência doméstica na noite desta quarta-feira (8) em Jandaia do Sul. A ocorrência foi...
Jandaia do Sul recebe equipamentos e capacitação para modernização do Departamento de Obras
O prefeito de Jandaia do Sul, Ditão Pupio, participou, na manhã desta quarta-feira (8), em Londrina, da solenidade de entrega de equipamentos e lançamento...
Faleceu Antonio Sanches
Faleceu aos 81 anos, Antonio Sanches. O velório acontece na Capela do Prever em Jandaia do Sul e o sepultamento será às 17h desta...