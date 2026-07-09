Mulher capota carro do noivo no Contorno Norte de Apucarana

Uma jovem de 27 anos viveu momentos de tensão ao sofrer um grave acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira (9), no Contorno Norte de Apucarana. A motorista, que se casa nesta sexta-feira (10), conduzia o carro do noivo quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e despencou em um barranco.
O acidente aconteceu por volta das 6 horas, quando a mulher seguia pela rodovia no sentido Arapongas, a caminho do trabalho, em Sabáudia. Segundo as informações apuradas no local, o veículo capotou diversas vezes antes de parar a cerca de 63 metros da pista, ficando completamente destruído.
Equipes de resgate da concessionária Motiva Paraná prestaram os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada ao Hospital da Providência, em Apucarana, para atendimento médico.
A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) registrou a ocorrência e irá apurar as circunstâncias que levaram à saída de pista.
Com informações do GMC Online
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