Polícia Civil prende investigado por crimes sexuais praticados contra adolescente durante segunda fase da Operação Fio de Ariadne

Na data de hoje (09/07/2026), a Polícia Civil do Paraná (PCPR), por intermédio da Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, deflagrou a 2ª fase da Operação Fio de Ariadne, culminando no cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de um homem de 31 anos, investigado pela prática de crimes sexuais cometidos contra uma adolescente de 12 anos de idade por meio da internet.
A prisão foi realizada no município de Rio Verde/GO, em ação integrada entre a Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul/PR e a Polícia Civil do Estado de Goiás, por intermédio da Delegacia de Polícia de Rio Verde, evidenciando a importância da cooperação interestadual no enfrentamento à criminalidade praticada em ambiente virtual.
A investigação teve início após comunicação realizada pela direção de uma instituição de ensino do município de Jandaia do Sul, que identificou, no aparelho celular da vítima, conversas de elevado conteúdo sexual, fotografias íntimas e vídeos de natureza pornográfica incompatíveis com sua idade.
A partir da notícia-crime, a Polícia Civil desenvolveu extensa investigação de inteligência e análise forense digital, realizando cruzamentos de informações obtidas junto a operadoras de telefonia, provedores de internet e plataformas digitais. As diligências permitiram identificar múltiplas linhas telefônicas, perfis virtuais, aparelhos celulares, registros de conexão e endereços IP utilizados durante as comunicações criminosas, elementos que convergiram para a identificação do investigado.
Durante a primeira fase da operação foi cumprido mandado de busca e apreensão domiciliar no Estado de Goiás, oportunidade em que foram apreendidos diversos equipamentos eletrônicos, dispositivos de armazenamento digital, anotações contendo múltiplos logins, e-mails e credenciais de acesso, além de expressiva quantidade de cartões (“chips”) de telefonia móvel, elementos que corroboraram as conclusões da investigação.
Ao término do Inquérito Policial, o investigado foi formalmente indiciado pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) e armazenamento de pornografia envolvendo criança ou adolescente (art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), sendo novamente representado por sua prisão preventiva, medida posteriormente deferida pelo Poder Judiciário.
A Polícia Civil destaca que a atuação integrada entre as unidades policiais dos Estados do Paraná e de Goiás foi fundamental para o êxito da operação, permitindo a identificação do autor, a produção de robusto conjunto probatório e o cumprimento da medida cautelar.
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