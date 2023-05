Lunardelli recebe mais de 50 mil fiéis para Festa de Santa Rita

A cidade de Lunardelli, recentemente foi palco de uma grande festa em homenagem à sua padroeira, Santa Rita de Cássia. Conhecida como a Capital da Fé Paranaense, a cidade recebeu cerca de 50 mil pessoas durante o mês de maio, incluindo romeiros devotos da santa das causas impossíveis que vieram de diversas regiões do estado.

O ponto alto das celebrações aconteceu no último domingo, dia em que mais de 20 mil fiéis estiveram presentes em diversas missas e celebrações. Ao todo, mais de 150 grupos de romarias visitaram a cidade, mostrando a força da fé e devoção que a santa desperta em seus devotos.

Durante as celebrações, os visitantes foram recebidos pelo pároco do Santuário de Santa Rita de Cássia, Padre José Natalício, pelo prefeito Reinaldo Grosa, pelo secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Francisco Izidoro, pela secretária da Cultura, Gilliana Miscalo Charallo, além de toda a equipe de organização.

As festividades contaram com a presença de diversas autoridades, como o secretário da Saúde, Beto Preto, que esteve presente na abertura das celebrações representando o governador do estado, Carlos Massa Ratinho Junior.

Vale lembrar que recentemente Lunardelli recebeu uma relíquia de primeiro grau de Santa Rita de Cássia, numa missa presidida pelo Bispo Diocesano Dom Carlos José, tornando-se uma cidade irmã de Cássia, na Itália.