Live Quinta da Lapada e Festival da Cachaça 2023

Na última quinta-feira (24), aconteceu uma live em parceria com a Paraibana, Fernanda da Quinta da Lapada, para apresentação da segunda edição do Festival da Cachaça de Jandaia Do Sul.

Evento que será realizado nos dias 19, 20 e 21 de maio de 2023, com muitas novidades.

Estiveram presentes na Live, Rosangela Moretti e Luiz Carlos Moretti, representando a Cachaça Estância Moretti, Sr. Natanael Bonicontro, representando a Cachaça Companheira, o Vice-prefeito Fifa, representando o município de Jandaia Do Sul, alem de convidados especiais, como Sr. Toledo, Prefeito de Cambira.