Lions de Jandaia emposa nova diretoria

Foi realizada nesta sexta- feira, 21 de Julho, na Chácara Valdar Móveis, a reunião festiva do Lions Clube de Jandaia do Sul, ocasião que foi honrada com a visita da governadora do distrito LD-6, DG Maria Ilda Queiroz de Maringá, quando foi dada a posse a diretoria.

Participaram da festiva companheiros do Lions Clube de Mandaguari, Maringá Cidade Canção, Arapongas, Cambé, Apucarana Vitória Régia.

Foi eleito para o cargo de presidente Cl. Caio Henrique Kruger, secretária Sandra da Silva Freitas e tesoureiro Valter Dário.

O presidente Cl. Caio agradeceu a todos pela presença e pediu a Deus que abençoe o ano leonístico.

Após a cerimônia foi servido um jantar a cargo do Buffet Castello.