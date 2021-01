Lesão Corporal e Violência Doméstica em Jandaia e Cambira

Jandaia do Sul 20h28min. Natureza Lesão Corporal – Violência Doméstica/ Porte Arma Branca. Endereço Rua Pedro Zanardi – Vila Rica.

Após solicitação repassada via COPOM, a equipe policial deslocou com brevidade até a cidade de Jandaia do Sul, para atendimento de ocorrência de natureza lesão corporal/ violência doméstica cujo autor estaria em posse de arma branca. Conforme repassado, a equipe encontrou a vítima nas imediações do “Bar do Barata”, na Rua Santos Dumond – Vila Rica, tratando-se da Sra. de 26 anos, a qual estava acompanhada de seus dois filhos menores.

De imediato foram constatadas lesões na face da vítima, com inchaço aparente, as quais, segundo ela, foram ocasionadas por socos desferidos por seu marido _______, de 24 anos, sendo tal ação presenciada pelos filhos menores, o que os deixou extremamente assustados.

Relatou que o ato de violência aconteceu em sua residência, e por temor em decorrência das ameaças de morte proferidas pelo marido, conseguiu sair de casa com os filhos para buscar ajuda. Ainda, informou que xxxx estaria nas redondezas, em posse de uma faca, tentando localizá-la para novamente agredi-la, mas desta vez até a morte.

Face ao exposto fora mantido contato com a Defesa Civil de Jandaia do Sul, a qual prontamente se fez presente no local para encaminhar a vítima até o PAM deste município, a fim de lhe serem prestados os devidos cuidados médicos.

A equipe iniciou diligências no intuito de localizar o agressor, sendo o mesmo visualizado pulando muros na Rua Pedro Zanardi, o qual imediatamente empreendeu fuga ao avistar a equipe, sendo contido, imobilizado e algemado, lhe sendo dada voz de prisão pelo crime de Lesão Corporal/Violência Doméstica. Em sua cintura fora localizada e apreendida uma faca de cozinha.

O agressor é reincidente neste tipo de crime, estando em liberdade desde dezembro do ano passado. O mesmo fora conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul.

Cambira 03h20min Natureza Lesão Corporal – Violência Doméstica. Local Rua Rio Grande do Sul

Após solicitação informando que seu marido estaria agressivo e proferindo ameaças após chegar em casa embriagado, a equipe policial deslocou ao endereço mencionado, onde contatou a solicitante, que passou a relatar que o homem chegou embriagado em casa e começaram a discutir, sendo que em dado momento saiu e, por temer que o mesmo pudesse retornar ainda mais agressivo, ela optou em ir para a casa de sua mãe.

Algumas horas depois, ligou exigindo a chave da residência do casal, e quando foi buscar na casa onde estava, fez novas ameaças dizendo que a mesma teria que retirar todos os pertences da casa onde moram, pois não a deixaria mais residir no local.

Relata que as agressões verbais são constantes e que recentemente passaram a ser mais incisivas, seguidas de ameaças de morte inclusive.

O acusado não foi localizado.