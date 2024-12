O Lions Club de Jandaia do Sul entregou o cheque no valor de R$ 42.000,00 para o Lar São Francisco, valor este obtido através da tradicional Costelada. O dinheiro já está sendo utilizado para melhorias na estrutura do local.

Na mesma ocasião, o clube conheceu o laboratório de informática, proveniente de recursos do Lions Club Internacional. Com os novos equipamentos as crianças terão a oportunidade de aprender importantes ferramentas digitais para seu desenvolvimento intelectual.

