Na manhã desta terça-feira (4), ao checar para trabalhar, o funcionário do cemitério de Jandaia do Sul se deparou com o depósito arrombado e vários túmulos vandalizados.

Foram levadas diversas placas de bronze.

Os marginais ainda tentaram furtar uma estátua grande, mas não conseguiram levar.

A Polícia tenta identificar os criminosos.