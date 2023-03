A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 10h29 desta segunda-feira (27) na Avenida Tancredo Neves.

Conforme a PM, o solicitante relatou que esteve na empresa pela última vez no sábado dia 25/03 e nesta segunda (27), ao chegar, verificou que havia um buraco em uma das paredes do barracão de aproximadamente 60cm por onde foram subtraídos 150 metros de fios de cobre encapados com plástico preto.