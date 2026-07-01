Com mandado de prisão, homem é preso na Praça do Café

A Polícia Civil de Jandaia do Sul cumpriu, na manhã desta quarta-feira (1), um mandado de prisão contra um homem de 42 anos no Centro da cidade.
A abordagem ocorreu na Praça do Café, onde os investigadores localizaram e prenderam R.R.O., que era procurado pela Justiça. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto qualificado.
Após a prisão, o homem foi encaminhado ao Departamento de Polícia Penal (Depen), onde permanece à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento das determinações legais.
A Polícia Civil não divulgou detalhes sobre o processo que resultou na expedição do mandado de prisão.
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