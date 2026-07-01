Homem denuncia agressão após reclamar de cão solto em rua de Jandaia do Sul

Um morador do Jardim das Flores, em Jandaia do Sul, procurou a Polícia Militar na tarde de terça-feira (30) após, segundo relato, ser agredido pelo proprietário de um cão que estaria circulando solto pela via pública. A ocorrência foi registrada por volta das 17h23, na Rua Maravilha, e envolve os crimes de omissão de cautela na guarda de animais e lesão corporal.
De acordo com a PM, a equipe foi acionada pela Central de Operações e, no local, conversou com um homem de 48 anos. Ele informou que um cão de grande porte da raça Pastor Belga Malinois, pertencente a um morador da região, estava novamente solto na rua.
Conforme o relato da vítima, ao pedir que o tutor recolhesse o animal, o homem teria se exaltado e partido para a agressão física, provocando uma lesão em seu cotovelo esquerdo. Após o episódio, o suspeito deixou o local antes da chegada da equipe policial.
O morador também afirmou aos policiais que o cão costuma permanecer solto diariamente, perseguindo pedestres, outros animais e até veículos que passam pela rua. Segundo ele, momentos antes da confusão, o animal quase provocou um acidente ao avançar contra sua motocicleta.
Ainda conforme a ocorrência, o Pastor Belga Malinois atacava um gato pertencente a uma moradora de 69 anos, causando ferimentos considerados graves ao animal.
A Polícia Militar orientou os envolvidos sobre os procedimentos legais cabíveis.
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