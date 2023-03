Justiça determina o afastamento do prefeito de Jandaia do Sul por 90 dias

A juíza Letícia Lilian Kirschnick Seyr, da Vara da Fazenda Pública de Jandaia do Sul, determinou o afastamento do prefeito Lauro Junior e dos diretores de Planejamento e Administrativo, do secretário de Governo e da coordenadora de Projetos do município. Eles são alvo de denúncia de supostas irregularidades na contratação de empresa de engenharia e arquitetura especializada em execução de projetos. O prefeito nega qualquer irregularidade e diz que vai recorrer.

O vice Fifa deve assumir o cargo de prefeito neste período.

O prefeito explicou a situação ao TnOnline

O prefeito Lauro Junior negou as irregularidades. Ele disse que foi pego de surpresa com a decisão e que irá provar no Judiciário que não houve irregularidades na contratação da empresa. “Estou tranquilo e vou recorrer da decisão. É importante frisar que não é uma cassação, mas um afastamento de 90 dias. Agora, vou apresentar a minha defesa”, disse. Ele afirma que não foi ouvido em depoimento e que ficou sabendo da decisão a Justiça por terceiros.

“O processo de contratação da empresa ocorreu de forma legal, inclusive, com parecer do Tribunal de Contas, que apenas fez alguns apontamentos que foram prontamente corrigidos pelo município”, afirma o prefeito.

Ele diz que considera a decisão “injusta”. “As partes envolvidas não foram ouvidas. Vamos reverter essa decisão”, assinala. Ele também desmente que provas estariam sendo apagadas, como alega o MP-PR.

Ele afirma que a empresa de arquitetura e engenharia de São Paulo foi contratada para desenvolver projetos para o município e que, inclusive, já concluiu vários, como de uma clínica de especialidades, de duas piscinas em escolas, da rotatória próxima à rodoviária e da revitalização da Praça do Café, entre outros. “Foram projetos de grande qualidade e executados em tempo curto”, diz, acrescentando que esses projetos foram revisados por engenheiros dos governos federal e estadual.

Segundo ele, a contratação da empresa é fundamental para buscar recursos para obras. “A União e o governo estadual têm recursos, mas, muitas vezes, os municípios não têm projetos. Jandaia do Sul nunca teve um banco de projetos como esse. Agora, essa decisão vai atrasar o cronograma de obras”, acrescenta o prefeito.

Com informações do TnOnline