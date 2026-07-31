Tribunal do Júri absolve réu da acusação de tentativa de homicídio em Jandaia do Sul

O Tribunal do Júri da Comarca de Jandaia do Sul realizou, nesta sexta-feira (31), o julgamento de um processo referente a uma suposta tentativa de homicídio ocorrida no município no ano de 2022.
A sessão teve início por volta das 9h e foi encerrada aproximadamente às 16h30, após os debates entre acusação e defesa, além da deliberação do Conselho de Sentença.
Ao final do julgamento, os jurados absolveram o réu da acusação de tentativa de homicídio, entendendo não haver prova suficiente para atribuir-lhe responsabilidade por esse crime. O Conselho de Sentença, contudo, reconheceu sua responsabilidade pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, proferindo condenação apenas em relação a esse delito.
A defesa foi realizada pelo advogado criminalista Dr. Clóvis Alessandro de Souza Telles, acompanhado das advogadas Dra. Allana Caroline Machado Santos e Dra. Bruna Camini, que sustentaram a inexistência de prova de que o acusado tivesse aderido conscientemente à conduta homicida praticada pelo corréu. A tese defensiva foi acolhida pelo Conselho de Sentença quanto à imputação de tentativa de homicídio.
Com a decisão dos jurados, o processo segue para a fase de fixação da pena referente ao crime de porte ilegal de arma de fogo, permanecendo assegurado às partes o exercício dos recursos previstos na legislação.
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