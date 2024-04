Jogos Escolares: Resultado do Futsal

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul através do Departamento de Educação e Esportes encerrou na última sexta-feira a disputa do Futsal da 37ª Edição dos Jogos Escolares – Fase Municipal e divulga os Campeões em cada categoria:

Futsal Masculino “A”. Campeão: Colégio Estadual Cívico Militar. Vice Campeão: Colégio Passionista São José.

Futsal Feminino “A”. Campeão: colégio Estadual Rui Barbosa. Vice Campeão: Colégio Estadual Cívico Militar.

Futsal Masculino “B”. Campeão: colégio Passionista São José. Vice Campeão: Colégio Estadual Cívico Militar.

Futsal Feminino “B”. Campeão: Escola Estadual Carlos de Campos. Vice Campeão: Escola Santa Maria.

Futsal Masculino “C”. Campeão: Escola Santa Maria. Vice Campeão: Colégio Passionista São José.