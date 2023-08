Jandaia realiza a 69ª Edição dos Jogos Escolares – Fase Municipal

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, por meio do Departamento de Educação e Esportes, iniciou nesta segunda-feira, 31 de julho, se estendendo até quarta-feira, 02 de agosto a fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná JEPS Bom de Bola na modalidade de Futebol.

Os participantes são os alunos atletas dos Colégios e Escolas Estaduais e Particulares que estarão disputando entre si e nas suas categorias e os Campeões irão participar da fase regional que acontecerá de 07 a 10 de setembro em Marilândia do Sul.

Os Jogos Escolares Bom de Bola, como parte dos Jogos Oficiais do Paraná, são organizados pelo Governo do Paraná, através da Secretaria de Estado da Educação (SEED), Secretaria de Estado do Esporte/Paraná Esporte(PRESP), Núcleos Regionais de Educação (NRE) e Escritórios Regionais de Esportes (EREs) com o apoio das Prefeituras Municipais, Federação Paranaense de Desporto Escolar e Entidades de Administração do desporto do Estado e tem como objetivo: Promover o desporto educacional; congregar os alunos das várias regiões do estado, propiciando o estímulo recíproco; propiciar a oportunidade para o surgimento de novos talentos esportivos; favorecer o desenvolvimento global dos alunos e sua integração na sociedade entre outros.

Os jogos estão acontecendo no Estádio Municipal Hermínio Vinholi.