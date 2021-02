Jandaienses idosos serão vacinados em sistema Drive-Thru

(Assessoria) O Departamento de Saúde do Município de Jandaia do Sul recebeu hoje (8) 160 doses da vacina CoronaVac. De acordo com novo protocolo na Secretaria do Estado da Saúde (SESA), o novo lote será direcionado primeiramente para idosos com 90 anos ou mais. Profissionais de saúde que ainda não receberam a vacina, serão imunizados paralelamente.

A vacinação será iniciada amanhã, 09/02 (terça-feira), a partir das 13 horas, em sistema Drive-Thru, no Ginásio Municipal de Esportes Osmar Panício. Os idosos devem ser levados de carro ao local e não precisarão deixar o veículo para receber a vacina. Todos precisam apresentar documentos com foto e comprovante de residência. Idosos acamados receberão a vacina em casa.

Profissionais da saúde que atuam na linha de frente do combate ao COVID-19 e idosos institucionalizados de Jandaia do Sul já receberam a primeira dose da vacina. Receberemos nos próximos dias as segundas doses para quem já recebeu a primeira dose das vacinas.

Novos lotes de vacinas são aguardados para o restante do grupo prioritário:

– Profissionais da saúde ainda não vacinados;

– Idosos com 80 a 90 anos, 70 a 79 anos e 60 a 69 anos;

– Trabalhadores da Força de Segurança e Salvamento;

– Jandaienses com comorbidades;

– Trabalhadores da área de Educação e da Assistência Social;

– Pessoas com deficiência institucionalizadas;

– Pessoas que fazem parte da população privada de liberdade.

Dúvidas, entrem em contato com o Centro de Tratamento do Covid-19 (CTC) pelo telefone (43) 3432-6378.