Jandaiense conquista bronze na Copa do Mundo de ciclismo paralímpico

A jandaiense Jady Malavazzi, 27 anos, conquistou a medalha de bronze na prova de estrada na Copa do Mundo do Canadá de ciclismo paralímpico. A competição terminou no último domingo (7), na cidade de Quebec, no Canadá.

A atleta de Jandaia do Sul terminou a prova com tempo de 1h49min41s. Ela ficou atrás apenas da italiana Francesca Porcellato (1h48min21s) e da alemã Annika Zeyen (1h48min16s).

Jady perdeu o movimento das pernas aos 13 anos de idade, depois de um acidente de carro. Logo após sua recuperação, começou a jogar basquete. Ela migrou para o ciclismo em 2011 e desde então é um dos destaques brasileiros na handbike.

