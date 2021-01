Jandaia: Tentativa de furto

Jandaia do Sul 11h23 / Natureza Tentativa de Furto / Endereço Rod Br 376 – Vila Rica

Nesta quarta-feira (14) foi informado a PM que no interior de uma residência, que no momento está sem morador, teria um indivíduo furtando fios elétricos. No local foi contatado com o solicitante o Sr. de 47 anos, que se encontrava na parte externa da residência, sendo constatado que a porta havia sido danificada (arrombada) e, ao adentrar a residência nenhum suspeito foi encontrado, que ao verificar toda residência, foi constatado dano (corte) em alguns fios elétricos, porém nada do local foi subtraído.

Segundo vizinhos, visualizaram um indivíduo de pele clara trajando calça jeans, camiseta listrada e boné adentrando a referida residência, que realizado patrulhamento nas imediações, nenhum suspeito foi localizado.