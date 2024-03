Jandaia realiza tarde festiva para comemorar o Dia Internacional da Mulher

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, com a participação de vários departamentos, sob a coordenação da 1ª Dama Stella Silva, foi realizada nesta sexta-feira, 08 de março, “Dia Internacional da Mulher” uma tarde festiva para comemorar o dia da mulher que começou às 17h se estendendo até às 20 horas na Praça do Café.

Além dos atendimentos realizados pelos Departamentos de Saúde, Cultura, Educação e Assistência Social, houve ainda a participação da Brigada Comunitária, da APMI, de algumas Cabeleireiras, das consultoras da Mary Kay e durante toda a festa houve a distribuição de algodão-doce e pipoca, brinquedos para as crianças e sorteio de brindes, que foram doados pela comunidade.

As apresentações ficaram a cargo da Associação Florart Vida (Oficina de Ritmos e Anos 80), aula de luta com a academia Fight Club, apresentações com as oficinas do Departamento de Cultura (Oficina Musicarte, Oficina Teatral Pirlimpimpim e oficina Dançarte) e para encerrar aula de zumba com o Professor e Vereador Welton Pinheiro.

