Jandaia: Furto em veículo

A ocorrência foi atendida pela PM de Jandaia do Sul às 9h44 de sexta-feira (19) na Rua Gregório Rodrigues dos Santos, no Jardim Santa Helena.

Conforme a Polícia Militar, a solicitante relatou que estacionou seu veículo Fiat Siena defronte sua residência, deixando o mesmo com os vidros abertos. adentrou em sua residência e, após alguns instantes, ao retornar, constatou que sua carteira com documentos pessoais e cartões bancários e seu aparelho celular que estavam no interior do referido veículo, haviam sido furtados.

Segundo transeuntes o possível autor do furto seria um indivíduo de pele parda, estatura alta, trajando “short”, camiseta clara e boné claro.

Os policiais realizaram patrulhamento pelas proximidades e diversos locais, porém nenhum suspeito foi localizado.