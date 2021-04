Jandaia: Cliente tem carteira furtada em Mercado

Ocorrência registrada pela Polícia Militar às 18h14 de terça-feira (6).

Após solicitação via fone 190, a equipe de serviço deslocou até ao local dos fatos, Supermercados Cidade Canção, onde a senhora relatou que estaria fazendo compras no interior do referido mercado, quando acabou se distraindo e deixando uma carteira dentro do carrinho de fazer compras e, ao se dar conta, percebeu que a mesma havia sido furtada.

Que segundo a vítima foi furtado seu RG, CPF, Chave Residencial, Cartão do Coopercard e um Cartão do Banco Bradesco.

Diante do ocorrido foi confeccionado o BOU, ficando a vítima devidamente orientada.