Jandaia fiscaliza toque de recolher e avisa sobre volta às aulas

A Prefeitura de Jandaia do Sul intensificou a fiscalização para verificar o cumprimento do Decreto Vigente no município para prevenção e enfrentamento da COVID-19.

“Contamos com a colaboração de todos. Para denúncias, enviem mensagem privada em nossas redes sociais ou e-mail para ouvidoria@jandaiadosul.pr.gov.br ou ligue para (43) 9-9923-3072”, Diz a nota.

Está instituído o TOQUE DE RECOLHER e é proibida a circulação de pessoas no horário de 22 horas até 5 horas do dia seguinte, exceto quando necessário prestação ou acesso aos serviços essenciais. O descumprimento ao toque de recolher sujeitará ao infrator à pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

UM NOVO DECRETO SERÁ PUBLICADO NA PRÓXIMA SEMANA.

USE MÁSCARA, REALIZE CONSTANTE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, RESPEITE O DISTANCIAMENTO SOCIAL E NÃO FAÇA AGLOMERAÇÕES.

Seguindo o decreto da Secretaria de Estado da Educação, as instituições de ensino privado estão autorizadas para atendimento presencial e/ou híbrido com medidas e recomendações de segurança. Uma comissão municipal está realizando a fiscalização semanal das escolas.

ESCOLAS MUNICIPAIS: no dia 04 de fevereiro, próxima quinta-feira, serão divulgadas informações sobre o funcionamento das escolas municipais e o como funcionará a volta às aulas.