A cidade de Jandaia do Sul foi surpreendida com a triste notícia do falecimento de Reginaldo Cesar Marcusso Chagas, o Tossinha, na manhã deste sábado (24).

Ele se recuperava bem de um procedimento cirúrgico na vesícula. Segundo informações, ele foi retirar os pontos e sofreu um infarto.

O velório acontece neste domingo (25) das 7 as 11h na Capela Mortuária.