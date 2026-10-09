Homem em surto mobiliza PM e Defesa Civil na Avenida Getúlio Vargas

Um homem de 33 anos foi socorrido após sofrer um surto psicótico no centro de Jandaia do Sul na noite de quinta-feira (8).

O indivíduo andava entre os carros na Avenida Doutor Getúlio Vargas e gritava que pretendia tirar a própria vida.

A ocorrência mobilizou a Polícia Militar e a Defesa Civil por volta das 18h40.

Conforme o boletim de ocorrência, a PM recebeu denúncias de que um homem sem camisa estava perturbando pedestres e motoristas, colocando a própria integridade física em risco.

Ao chegarem ao local, os policiais abordaram o homem e constataram a grave alteração comportamental. Diante do quadro de vulnerabilidade e da ausência de práticas ilícitas, a Defesa Civil foi acionada para prestar o suporte.

O homem foi conduzido de ambulância ao Hospital Nossa Senhora de Fátima para avaliação médica.