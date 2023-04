Jandaia encerra a fase municipal dos Jogos Escolares

Terminou na última segunda-feira (24), a fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná.

Ao todo foram aproximadamente 400 atletas de 12 Escolas e Colégios que participaram entre si nas diversas modalidades.

Concluída a fase municipal, os vencedores seguem na competição no caso de Jandaia do Sul para a fase Macrorregional que será sediada no município de 07 a 11 de junho conforme determina o estatuto dos jogos.

Foram dias de muita competição e determinação entre os atletas durante toda semana. O Departamento de Esportes agradece a todos os atletas, treinadores e demais envolvidos que realizam com muita competência e brilhantismo está fase municipal.

Resultados

Futsal Masculino “A”

Campeão= Colégio Estadual Cívico-Militar

Vice= Colégio Estadual Unidade Polo

Futsal Feminino “A”

Campeão= Colégio Estadual Cívico – Militar

Vice = Colégio Estadual Rui Barbosa

Futsal Masculino “B”

Campeão= Escola Santa Maria

Vice = Colégio Passionista São José

Futsal Feminino “B”

Campeão= Colégio Estadual Rui Barbosa

Vice = Colégio Cívico Militar

Futsal Masculino “C”

Campeão= Escola Santa Maria

Vice= Colégio Passionista São José

Volei Feminino “A”

Campeão= Colégio Unidade Polo

Vice= Colégio Estadual Rui Barbosa