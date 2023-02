Jandaia do Sul tem 21.409 habitantes

O Prefeito Lauro Junior recebeu na manhã desta terça-feira, 07 de fevereiro, os técnicos do IBGE Rafael de Castro e Marcelo da Mata. O objetivo do encontro foi receber as informações do levantamento do Censo 2022, onde Jandaia do Sul conta com uma população de 21.409 habitantes sendo 19.806 no perímetro urbano e 1.603 habitantes na zona rural.

Segundo o IBGE, a divulgação visa cumprir a Lei que determina que o Instituto deve fornecer todo ano o cálculo dos habitantes de cada município do país, ao Tribunal de Contas da União.