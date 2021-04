Jandaia do Sul segue com toque de recolher às 20 horas até 15 de abril

Com o objetivo de continuar com as medidas para conter o avanço da Covid-19, o novo Decreto Municipal ficará em vigor até 15/04/21 com as seguintes determinações:

1 – Toque de recolher permanece às 20 horas.

2 – Delivery pode funcionar até meia-noite (00h).

3 – Drive-thru pode funcionar até 21 horas.

4 – Continua proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos e em qualquer horário.

5 – Continua proibida a venda de bebidas alcoólicas a partir de 20h (toque de recolher).

6 – O comércio pode funcionar normalmente, mas seguindo as regras de capacidade no local e os cuidados preventivos da COVID-19.

7 – O uso de máscaras continua obrigatório.

É preciso da colaboração de todos os jandaienses para diminuir os contágios pela COVID-19.