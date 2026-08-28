Jandaia do Sul registra 398 doses aplicadas em um único dia

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, por meio do Departamento Municipal de Saúde, aplicou 398 doses de vacinas no último sábado (22), conforme dados do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI).

O maior número de aplicações foi registrado na UBS Lázaro de Paula Rodrigues, com 111 doses (27,89%), seguida pela UBS Maria Borba, com 90 (22,61%), e pela UBS Massahiro Oga, com 78 (19,60%).

Também foram registradas 68 aplicações na UBS Damasio Brito da Silva (17,09%), 41 na UBS Dr. Ivoly Genro Palma (10,30%), 7 na UBS Dr. Wilson Nogueira (1,76%) e 3 no Pronto Atendimento Municipal (0,75%).

Os números demonstram a movimentação da vacinação na rede municipal e o trabalho das equipes do Departamento Municipal de Saúde, que seguem atuando para ampliar o acesso da população à imunização e fortalecer as ações de prevenção e cuidado em saúde.

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