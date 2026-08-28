Homem é preso por ameaça e violência doméstica após agredir companheira em Jandaia do Sul

599
Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar em Jandaia do Sul na tarde desta quinta-feira (27). A equipe policial foi acionada para atender a um chamado na Rua das Orquídeas, onde um homem agrediu fisicamente a companheira e provocou danos ao imóvel.
Conforme a PM, ao chegar ao local, a vítima relatou que o autor retornou à residência bastante agressivo, chutando e amassando o portão de acesso. Em seguida, ele investiu contra a mulher que, embora tenha tentado se defender, sofreu agressões com diversos socos na região da cabeça e uma mordida no braço esquerdo.
Diante das evidências e dos relatos, os policiais deram voz de prisão ao agressor. Mesmo sob custódia, durante o transporte e nas dependências da delegacia, o homem continuou a proferir ameaças reiteradas contra a vítima. Ele alegou pertencer a uma facção criminosa e afirmou que acionaria outros integrantes para agredi-la, declarando ainda que “não permaneceria preso” e que acertaria contas com ela assim que saísse.
A vítima recebeu atendimento médico no Pronto Atendimento Municipal (PAM) devido aos ferimentos. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.
Compartilhar