Mais uma vez: usina de energia é alvo de furto de cabos na área rural de Cambira

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Um furto qualificado foi registrado na manhã de quinta-feira (27) na área rural de Cambira. O proprietário do local, de 47 anos, compareceu ao destacamento da Polícia Militar para reportar o crime.
De acordo com o relato da vítima, cerca de 700 metros de fios e cabos elétricos de diversas cores e espessuras foram subtraídos da usina de energia instalada em sua chácara. O furto teria ocorrido durante a noite do dia 25 para o dia 26 de agosto.
A vítima ressaltou ainda que esta não é a primeira vez que o local é alvo de criminosos: em 18 de março deste ano, a mesma propriedade já havia sofrido um furto de materiais semelhantes. A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência para as devidas providências.
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