Mais uma vez: usina de energia é alvo de furto de cabos na área rural de Cambira

Bônus sem depósito: perguntas que devem ser respondidas antes do cadastro
Como funciona um bônus sem depósito e por que “grátis” não significa dinheiro livre O bônus sem depósito costuma ser apresentado como a forma mais...
Horário eleitoral no rádio e TV começa nesta sexta-feira
(Agência Brasil) O horário eleitoral gratuito do primeiro turno começa a ser veiculado nesta sexta-feira (28) nas emissoras de rádio e televisão em todo...
Jandaia do Sul registra 398 doses aplicadas em um único dia
A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, por meio do Departamento Municipal de Saúde, aplicou 398 doses de vacinas no último sábado (22), conforme...
Mais uma vez: usina de energia é alvo de furto de cabos na área...
Um furto qualificado foi registrado na manhã de quinta-feira (27) na área rural de Cambira. O proprietário do local, de 47 anos, compareceu ao...
Homem é preso por ameaça e violência doméstica após agredir companheira em Jandaia do...
Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar em Jandaia do Sul na tarde desta quinta-feira (27). A equipe policial foi acionada para...
Trabalhador sofre queimaduras em 50% do corpo após explosão de cilindro em Maringá
Um técnico de manutenção de ar-condicionado, de 35 anos, ficou gravemente ferido após a explosão de um cilindro de gás durante um serviço em...
Ação conjunta promove revitalização de espaço público em Jandaia do Sul
Uma ação conjunta entre a Prefeitura e voluntários do Sicredi promoveu a revitalização de um espaço público no município, no último sábado (23), durante...