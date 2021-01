Jandaia do Sul recebe as primeiras doses da vacina CoronaVac

O Departamento de Saúde do Município de Jandaia do Sul (PR) recebeu hoje, dia 19 de janeiro, o lote com as primeiras doses da vacina CoronaVac, produzidas pelo Instituto Butantan e aprovadas para uso emergencial pela ANVISA. A distribuição foi realizada em todo o Paraná pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA) e cada cidade recebeu as quantidades de vacinas de acordo com o Plano Nacional de Imunização.

Todos os procedimentos de vacinação também deverão seguir o protocolo nacional. A cidade de Jandaia do Sul recebeu 352 doses da CoronaVac para a primeira etapa do plano de vacinação que deverá contemplar profissionais da saúde que estão no enfrentamento do COVID-19 e idosos institucionalizados.

Amanhã, dia 20 de janeiro, às 9 horas, no Centro de Tratamento do COVID-19 (CTC), será feita a vacinação da primeira jandaiense, a enfermeira Dulcimar Barboza da Silva. Dulcimar está atuando no enfrentamento do Coronavírus desde o início da pandemia e foi escolhida pelos profissionais e colegas do Departamento de Saúde de forma unânime. Nesta primeira fase, serão imunizados os profissionais e funcionários do Centro de Tratamento do COVID-19 (CTC), do PAM (Pronto Atendimento Municipal) e do SAMU que estão no enfrentamento do COVID-19. Além disso, também serão vacinados os idosos institucionalizados do Asilo São Vicente de Paulo e da Casa de Repouso local.

As doses excedentes irão para os outros profissionais da saúde do município. Na segunda fase, a vacinação será ampliada para os grupos de idosos e grupos de risco. “A chegada da vacina CoronaVac ao nosso município nos traz esperança, pois estamos enfrentando tempos difíceis e desafiadores desde o início da pandemia. Vamos seguir o Plano Nacional de Imunização e não devemos relaxar nos cuidados para prevenção do COVID-19.”, afirma Tadeu Rocco, Diretor do Departamento de Saúde de Jandaia do Sul.

Os profissionais da saúde reforçam a importância dos jandaienses continuarem usando máscaras, respeitando o distanciamento social e evitando aglomerações, mesmo com o início da vacinação.

A cidade também conta com o Centro de Tratamento do COVID-19 (CTC), na Rua dos Patriotas, 943 (ao lado do Corpo de Bombeiros), que está adequadamente estruturado para realização de exames e atendimento de pacientes com sintomas do coronavírus.

Da assessoria