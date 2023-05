Jandaia do Sul realiza a 1ª edição do projeto “MOTOCICLISMO É VIDA”

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná em parceria com Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, realizou neste sábado (27) a 1ª edição do projeto “Motociclismo é Vida”.

O projeto-piloto da Defesa Civil visa capacitar motociclistas a realizarem os primeiros socorros em caso de acidente.

O curso ministrado pelo Sargento Rocha e Cabo Marçal, capacitou 28 motociclistas que tiveram aula teórica e prática de como realizar os procedimentos de curativos, contenção de hemorragias, imobilização de fraturas, massagem cardíaca e manobras de desengasgo.

Tenente Coronel Zotelli do 11º Grupamento de Bombeiros em Apucarana juntamente com o Diretor Administrativo e Financeiro da Defesa Civil, Tenente Coronel Gerson, Prefeito Lauro Junior e o Cabo Anderson da Brigada Comunitária de Jandaia do Sul, realizaram a abertura do curso que foi o primeiro a ser realizado no Estado do Paraná.