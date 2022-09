Jandaia do Sul depende de investimento e internet 5G deve chegar apenas em 2023

Em agosto deste ano, o sinal da conexão 5G foi liberado oficialmente em Curitiba, e também em alguns pontos específicos do Paraná. No entanto, a região de Jandaia do Sul ficou fora dessa novidade, pois ainda falta estrutura para essa nova internet chegar por aqui. A esperança é que Londrina seja integrada ao sistema, e assim o investimento faça ampliar essa tecnologia no interior paranaense. Ou seja, a expectativa é que essa nova internet tenha maior alcance apenas em 2023.

Apesar de ser uma inovação importante, o 5G só consegue chegar no celular das pessoas com a presença de torres de transmissão. É necessário ter uma infraestrutura muito maior que a da 4G, por exemplo. Um problema para Jandaia do Sul, que ainda carece de tais construções. Por isso, a projeção é que demore um pouco até a chegada dessa nova internet por aqui. Uma realidade não apenas no interior do Paraná, mas também de várias cidades menores do Brasil.

Em comunicado recente, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) explicou que o Brasil deve continuar expandindo o sinal da internet até 2026. Esse é o prazo final para que 100% do território nacional tenha acesso. Jandaia do Sul não deve ficar os próximos quatro anos na espera, afinal está próxima de regiões com boas infraestruturas, como Londrina e Maringá. Assim, a expectativa é que os investimentos comecem a acontecer em 2023, justamente para liberar o sinal.

Não existe uma confirmação oficial, sendo apenas uma expectativa na região. Alguns estados próximos, como Rio Grande do Sul e São Paulo, estão começando a liberar o sinal para cidades no interior. É um processo lento que demanda tempo, mas que vai causar um impacto positivo na vida das pessoas. A conexão 5G possui muitas vantagens, além de ser uma tecnologia 100 vezes mais veloz que a geração anterior. Ou seja, é um gasto que vai compensar no futuro, pois o retorno financeiro também existe.

Uso da 5G no Brasil

Alguns estudos apresentados recentemente mostram que o impacto dessa nova internet deve ser alto, e não apenas na parte da infraestrutura, mas também na economia. Existe a expectativa de, até 2031, seja gerada uma receita de R$ 101 bilhões. Um número alto que pode ser justificado pela importância que essa inovação pode ter para atrair novas empresas e também investimentos. Afinal, uma internet móvel mais veloz vai abrir espaço para o uso crescente de smartphones e dispositivos móveis.

Um dos setores que mais deve crescer é o do entretenimento digital, principalmente no Paraná. As plataformas de streaming ganharam muito espaço por aqui, e o número de assinantes deve aumentar com a possibilidade de assistir filmes e séries pelo celular com maior facilidade. Os cassinos online também devem ganhar com isso, e por motivo parecido. A lista de melhores slots e jogos de apostas online do site VegasSlotsOnline mostra que a maioria dos jogos é compatível com dispositivos móveis. Ou seja, além de slots temáticas e com bônus de boas-vindas, esses jogos também vão permitir que as pessoas apostem usando o celular. Algo que deve ser impulsionado com a 5G.

Outros setores, como o e-commerce e a saúde, também vão sentir o impacto positivo dessa nova internet. As pessoas estão começando a fazer mais tarefas pelo celular, e ter uma internet mais veloz vai transformar isso em uma prioridade. Ao invés de esperar chegar em casa para fazer uma compra, o paranaense vai poder usar o celular no caminho para isso. Isso tudo explica o impacto na casa dos R$ 100 bilhões pelos próximos 10 anos.

Mercado em Jandaia do Sul

Enquanto aguarda a chegada da internet 5G, a cidade de Jandaia do Sul analisa o potencial com essa novidade por aqui. O comércio é uma das principais forças da região, e o potencial com uma conexão móvel melhor é grande. Um aspecto interessante é a modernização do setor, fazendo com que o varejo online cresça, assim como o consumo digital. Algo que pode parecer simples, mas que pode gerar um grande crescimento econômico.

Além disso, também existe o lado da modernização de vários serviços locais. O investimento em infraestrutura vai garantir uma cidade mais moderna, e também empresas com tecnologias melhores. Tudo combinado é a esperança de muitas mudanças positivas pelos próximos anos.

Ainda é cedo para saber com certeza todos os impactos. No entanto, a expectativa maior é pela chegada de 2023 com a internet 5G presente.