Jandaia do Sul comemora a semana do meio ambiente com plantio de árvores

A Semana Mundial do Meio Ambiente e celebrada anualmente de 1º a 5 de junho e é uma das maiores campanhas globais para aumentar a conscientização e ação em prol do meio ambiente, a iniciativa visa conscientizar a população sobre a importância de todos atuarem em prol do meio ambiente.

Em Jandaia do Sul a prefeitura municipal, departamento de saúde através do setor de endemias, departamento de educação e departamento de fomento a agropecuária e meio ambiente realizou junto aos alunos e professores um plantio de árvores nas proximidades da Escola Municipal Cezar Lattes e no Distrito São José na Escola municipal Gonçalves Dias deixando ali um legado duradouro.

Prefeito Lauro Junior acompanhado da primeira dama Stella Silva, do Diretor de Fomento a Agropecuária e Meio Ambiente Geraldo Semensato, alunos e professores da Escola Gonçalvez Dias e Escola Estadual Humberto de Alencar Castelo Branco plantaram árvores celebrando a natureza. “As escolas têm um papel de bastante relevância para impulsionar ainda mais essa discussão, ainda mais dentro das salas de aula onde formam futuros cidadãos, é a partir da educação que os alunos, as famílias podem compreender melhor o quanto cada indivíduo é responsável pelo planeta terra”.