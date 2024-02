Jandaia do Sul autoriza início das obras da nova escola da Apae

Em reunião na manhã desta segunda-feira (26) o Prefeito Lauro Junior e o representante da empresa N. J. de Oliveira & Cia Ltda, assinaram o contrato para o início das obras de construção do Centro de Referência de Ação Social – Escola Pró Saber – APAE, que será na Rua Antônio Reche, esquina com a Rua José Maria de Paula Rodrigues, em parte do terreno da antiga Associação da Família Forense.

A construção do Centro de Referência de Ação Social (APAE) será uma obra de 1.425,50 metros quadrados, contemplando a execução de 6 consultórios médicos, 20 salas de aula, solário, coordenação, secretaria, banheiros, recepção, tesouraria, direção, sala dos professores, arquivo, lavanderia, cozinha, cozinha experimental, despensa e refeitório.

A obra está orçada no valor de R$ 3.953.434,80 sendo R$ 2.100.000,00 do Governo do Estado – Paranacidade e R$ 1.853.434,80 de contrapartida do município.

Após a assinatura deste contrato a empresa vencedora da licitação terá aproximadamente 20 dias para o início e um prazo de execução de 540 dias para o término da obra.

Estiveram juntos com o prefeito Lauro Junior e o senhor Nildo Joaquim de Oliveira, os Vereadores: João Paulo, Ranzani e Tadeu Rocco, a diretora da Escola Pró Saber APAE – Maria Luiza Ortega, o presidente da Instituição Marcos Dariva com os membros da diretoria Dr. Alberto, Regina Penteado, Norberto Barão e André Rogério Barqueiro, e os diretores de departamento Luciano e Fabiano.