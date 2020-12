Indivíduos desacatam e enfrentam policiais após furto de veículo no São José

O fato ocorreu na manhã de domingo (20). Foram detidos dois maiores, de 18 e 22 anos e um menor, de 17. Um deles chegou a ameaçar os policiais com uma faca.

Conforme a Polícia Militar, relatou o solicitante que havia um veículo praticando direção perigosa no distrito de São José. Ao chegar no local, populares abordaram a equipe policial relatando que o veículo VW/Gol, com dois masculinos em seu interior, passou em alta velocidade e quase atropelou as pessoas que estavam sobre a calçada. Em seguida o veículo havia colidido com um barranco próximo a igreja.

No referido local os policiais localizaram o veículo VW/Gol, sobre um barranco, sendo abordado junto ao mesmo, as pessoas tentando empurrar o automóvel.

O proprietário do veículo chegou ao local e informou que o mesmo foi furtado de frente a sua residência, com a chave na ignição, momento então que xxx e xxx começaram a ofender verbalmente a equipe policial, sendo dada voz de prisão aos mesmos.

Nesse momento ambos partiram para a agressão física com chutes e socos, sendo necessário força física para contê-los e posteriormente uso de algemas.

Enquanto a equipe esperava o guincho para encaminhar o veículo até a delegacia, chegou o irmão de um dos detidos, o qual estava de porte de uma faca e começou a ameaçar a equipe de morte, ainda tentando retirar os presos que estavam no camburão, sendo necessário acionar o apoio da equipe policial de Cambira.

Em determinado momento ele jogou a faca no chão e partiu para a agressão, chegando em vias de fato com a equipe, sendo logrado êxito em contê-lo e posteriormente com a chegada da equipe de apoio em algemá-lo, sendo, todos, juntamente com o veículo encaminhados até a delegacia de Jandaia do Sul para as providências cabíveis ao fato.