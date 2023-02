Indivíduo tenta furtar bolsa de gari em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 8h06 deste sábado (11) na Rua Plácido de Caldas.

Conforme a PM, após solicitação a equipe de serviço deslocou até ao local descrito, onde

segundo informações repassadas pela senhora XXXX 36 anos, a mesma relatou que estava trabalhando como gari, quando um indivíduo magro, moreno claro, trajando camisa amarela, shorts jeans e tênis branco, aproximou do carrinho que a mesma utiliza para o trabalho e tentou furtar uma mochila que estaria no seu interior, porém não obteve êxito. Logo após evadiu se do local tomando rumo ignorado. A mesma relatou que não conhece o

indivíduo. Foi efetuado o patrulhamento nas proximidades no intuito de localizar o autor, porémnão fiolocalizado. A solicitante foi devidamente orientada.