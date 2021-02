Indivíduo exige dinheiro para devolver celular furtado

O solicitante de 25 anos, relatou a Polícia Militar que, por volta das 13h de sábado (6) estava no supermercado e que ao voltar no seu veículo, percebeu o furto de um celular Moto G que estava no interior do carro; que o mesmo não tranca as portas.

Ainda nesta data, por volta das 16h15, estava em casa, na Rua Malvina, quando foi chamado na rua por uma pessoa desconhecida, trajando shorts azul e camiseta preta, oferecendo o celular por R$ 50,00, que, quando solicitante já estava com celular na mão, munido de uma faca, o autor exigiu o valor de———–, sendo que o mesmo pegou o dinheiro e saiu correndo em meio a um cafezal ali existente. A equipe realizou patrulhamento, porém não logrou êxito em abordar o autor.